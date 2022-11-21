В Рязани задержали женщину, которая украла у пенсионерки 300 тысяч

В Рязани задержали женщину, которая украла у пенсионерки 300 тысяч.

Как сообщили в УМВД по рязанской области, оперативники уголовного розыска раскрыли кражу сбережений из квартиры 85-летней рязанской пенсионерки.

85-летняя жительница Рязани обратилась в полицию и сообщила, что из «тайного места» в мебели в ее квартире пропал пакет со сбережениями — 300 тысяч рублей.

Полицейские опросили пенсионерку и выяснили, что купюры пропали после визита незнакомки.

Женщина постучалась в квартиру с просьбой о помощи в аренде жилья. Настойчиво пытаясь пройти за порог, гостья расспрашивала пенсионерку о соседях и возможности арендовать квартиру в ее доме потом попросила воды и ушла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленница трижды меняла такси — на одной машине она приехала из центра Рязани к дому пенсионерки, а до этого она приехала на такси из соседнего региона, а туда — на арендованном автомобиле из Смоленской области.

Причастную к краже денег 37-летнюю жительницу Смоленской области задержали.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (Кража), ей грозит до шести лет лишения свободы.