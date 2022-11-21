В Пителинском районе в ДТП с фурой погибли два человека

Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 11:00 на 80 километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов».

В Пителинском районе в ДТП с фурой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 11:00. На 80 километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов» Hyundai Getz столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом.

64-летний водитель легковушки и 67-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте ДТП.

Проводится проверка.

Позже в редакцию РЗН. инфо прислали видео с места смертельной аварии.