В Пителинском районе в ДТП с фурой погибли два человека
Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 11:00 на 80 километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов».
В Пителинском районе в ДТП с фурой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в понедельник, 21 ноября, в 11:00. На 80 километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов» Hyundai Getz столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом.
64-летний водитель легковушки и 67-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте ДТП.
Проводится проверка.
Позже в редакцию РЗН. инфо прислали видео с места смертельной аварии.