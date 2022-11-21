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Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола
Сырная тарелка подорожала на 24%, охлажденный лосось — на 27%, красная икра — на 12,5%, а бутылка отечественного игристого вина — с 390 до 500 рублей.

Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт рассказала, что сырная тарелка подорожала с прошлого год на 20-24%, охлажденный лосось — на 27,64%, и к концу декабря ожидается подорожание еще на 10%, Также цена повысилась на соленые и копченые рыбные деликатесы (4,83%), креветки (22,09%) и красную икру (12,5%).

Отечественное игристое вино можно купить за 500 рублей, в прошлом году его продавали за 390 рублей.

«Для тех, кто планировал привлечь к своему празднику организаторов для развлечения гостей, затраты на услуги проведения праздника обойдутся уже не в 21 тысячу, как год назад, а в 23,5 тысячи рублей», — отметила эксперт.

Лебединская также рассказала, что практически не подорожала «фруктовая тарелка» и курица. Также она отметила, что не изменилась стоимость ужина в ресторане, который может послужить альтернативной домашнему празднованию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря.