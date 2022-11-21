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Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря
Согласно изменениям, 31 декабря планируют включить в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января.

Госдума в следующем месяце планирует рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ», согласно которому предлагается включить 31 декабря. Об этом пишут «Известия».

Согласно изменениям, 31 декабря планируют включить в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим днем.

Авторы законопроекта пояснили, что многие сотрудники 31 декабря берут отгулы и оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году, поэтому трудовые функции не выполняются в полном объеме.

Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что в прошлом году выходной 31 декабря регионы объявляли самостоятельно.

«Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — добавил Нилов.