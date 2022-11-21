Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки

С 1 июля 2023 года акциз на сладкие напитки составит семь рублей за один литр.

Президент России Владимир Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 июля 2023 года акциз на сладкие напитки составит семь рублей за один литр.

Уточняется, что из-под действия напитка вывели соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки (кроме тонизирующих и газированных).

Ранее сообщалось, что вырученные средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.