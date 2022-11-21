При пожаре в Пронском районе погиб 76-летний мужчина

В селе Октябрьское сгорел жилой деревянный дом с печным отоплением.

При пожаре в Пронском районе погиб 76-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-служе регионального управления МЧС.

Пожар произошел ночью в понедельник, 21 ноября. Вызов поступил в 02:44.

В селе Октябрьское сгорел жилой деревянный дом с печным отоплением. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

При пожаре погиб мужчина 1946 года рождения. На тушение выезжал один пожарный автомобиль и четыре человека личного состава.