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Адвокат Логунова отозвал апелляцию на продление ареста

Адвокат Логунова отозвал апелляцию на продление ареста. Адвокат Алекснадра Логунова отозвал апелляционную жалобу на продление ареста рязанца. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда.

Ранее Басманный суд продлил меру пресечения в виде ареста для Логунова до 15 января. Защитник обжаловал это решение, но 11 ноября отозвал свою жалобу.

Таким образом, решение Басманного суда осталось в силе. Напомним, Логунова обвиняют в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»).

Его причастность к убийству супруги на суде пока не рассматривалась, однако СК обвинение в убийстве СК уже предъявило. Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года.