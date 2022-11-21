Адвокат Логунова отозвал апелляцию на продление ареста. Адвокат Алекснадра Логунова отозвал апелляционную жалобу на продление ареста рязанца. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда.
Ранее Басманный суд продлил меру пресечения в виде ареста для Логунова до 15 января. Защитник обжаловал это решение, но 11 ноября отозвал свою жалобу.
Таким образом, решение Басманного суда осталось в силе. Напомним, Логунова обвиняют в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»).
Его причастность к убийству супруги на суде пока не рассматривалась, однако СК обвинение в убийстве СК уже предъявило. Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года.