В Сасове мужчина пришел на работу к жене и зарезал ее
Жителя Сасова подозревают в убийстве супруги. В отношении мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Жителя Сасова подозревают в убийстве супруги. В отношении мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, 19 ноября нетрезвый мужчина пришел по месту работы супруги и нанес женщине несколько ножевых ударов в грудь и спину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Мужчина совершил преступление, так как его жена хотела расстаться с ним и подала документы на развод.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.