В Сасове мужчина пришел на работу к жене и зарезал ее

Жителя Сасова подозревают в убийстве супруги. В отношении мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя Сасова подозревают в убийстве супруги. В отношении мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 19 ноября нетрезвый мужчина пришел по месту работы супруги и нанес женщине несколько ножевых ударов в грудь и спину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчина совершил преступление, так как его жена хотела расстаться с ним и подала документы на развод.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.