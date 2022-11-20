Глава офиса Зеленского рассказал о планах наступления на Крым

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина планирует начать военную кампанию по возвращению Крыма. Его слова приводит издание Politico.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина планирует начать военную кампанию по возвращению Крыма. Его слова приводит издание Politico .

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — сказал Ермак.

Предполагаемых сроков наступления ВСУ на полуостров он не озвучил.

В начале ноября появилась информация, что администрация Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой.

По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца, любые намеки на захват Крыма будут сурово пресекаться.