За убийство супруги в Скопинском районе москвичу назначили десять лет лишения свободы

Москвичу 1977 года рождения назначили десять лет лишения свободы за убийство супруги в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 1 мая 2020 года в одном из дачных домов в селе Победное Скопинского района обвиняемый, находясь в пьяном состоянии, ударил супругу деревянной тростью и сковородой. От травм женщина скончалась на месте.

Приговор назначил мужчине десять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.