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В Скопине мужчина забил свою жену сковородкой
В Скопине мужчина убил свою жену сковородкой. Подробности дела сообщает скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону.

В Скопине мужчина забил свою жену сковородкой. Подробности дела сообщает скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону.

По данным следствия, трагедия произошла 1 мая 2020 года в селе Победное Скопинского района. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он нанес женщине множественные удары деревянной тростью и сковородкой. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении ранее неоднократно судимого жителя Москвы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование прекращено. Подробности дела направлены в суд.