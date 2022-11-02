Мэр Рязани Сорокина проверила ремонт трех городских улиц

Елена Сорокина приехала на улицу Циолковского, Семинарскую и Промышленную. Их и еще 13 участков дорог ремонтируют по двухлетнему контракту.

Мэр Рязани Сорокина проверила ремонт трех городских улиц. Об этом глава администрации написала на своей странице в « ВКонтакте ».

Елена Сорокина приехала на улицу Циолковского, Семинарскую и Промышленную. Их и еще 13 участков дорог ремонтируют по двухлетнему контракту.

Протяженность ремонта улицы Циолковского составляет 1,5 километра. Сорокина еще раз отметила, что на дороге не разрывали новый асфальт.

«Здесь уложено два слоя асфальта, отремонтированы люки на проезжей части. Люки смотровых колодцев стоят в профиль с дорогой, они „плавающие“, антивандальные — в них вмонтированы замки», — написала мэр.

На улице осталось сделать съезды с дороги, парковки и нанести разметку. Работы проведут в 2023 году.

На улице Семинарской в два слоя уложили асфальт на участке в один километр. В настоящее время рабочие понимают колодцы, чтобы установить «плавающие» люки. Сорокина отметила, что эти работы более дорогостоящие, но позволяют дольше эксплуатировать участок без ремонта. В 2023 году на улице сделают съезды и парковки, а также нанесут разметку.

На улице Промышленной выровняли тротуар и отделили от проезжей части зеленой зоной, где проходят коммуникации. Также установили новые бордюры и лоток для отвода воды. В настоящее время рабочие завершают укладку второго слоя асфальта, а в 2023 году сделают укрепление обочин и заасфальтируют съезды.

Елена Сорокина подчеркнула, что подрядчик ведет работы с опережением графика, а на всех участках установлены стенды со сроками проведения работ.