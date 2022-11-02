Jagermeister приостановил поставки в Россию

В Россию приостановили поставки ликера Jagermeister. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов отметил, что из ресторанов напиток исчезнет еще не скоро, но производитель поднимает цены на остатки

«Дальше мы ожидаем, что будет стандартная схема — скорее всего те же самые дистрибьюторы, которые продавали товар в Россию, будут покупать этот товар у какого-то третьего лица, а не напрямую у компании», — заявил Миронов.