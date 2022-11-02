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В Следкоме подтвердили, что Александру Логунову предъявили обвинение в убийстве

Александру Логунову предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщил СК РФ.

Логунову инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, в июле 2021 года Александр Логунов «на фоне личной неприязни» убил супругу Елену Логунову. Близким родственникам жены он сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

После исчезновения рязанки было возбуждено уголовное дело, которое по указанию председателя С. К. России принял к производству следователь центрального аппарата для всестороннего и тщательного расследования.

7 октября 2022 года в пригороде Рязани обнаружили тело потерпевшей и ее украшения. Экспертизы подтвердили принадлежность останков Елене Логуновой, также были опознаны найденные украшения.

Логунов сообщил следователям об обстоятельствах совершенного преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей. Сведения совпали с местом обнаружения останков Елены Логуновой.

Ранее Александра Логунова заключили под стражу.

«Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — отметили в сообщении.

Напомним, о предъявлении Логунову обвинения ранее сообщала мать Елены Логуновой.