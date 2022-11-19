В Рязани прошел пикет против застройки в Борках

В субботу, 19 ноября, в рязанском сквере имени Скобелева общественники провели согласованный пикет против многоэтажной застройки в Борках. На нем члены ВООПИиК заявили, что не против самого строительства при условии соблюдения проекта охранных зон, сообщают «Рязанские новости».

В субботу, 19 ноября, в рязанском сквере имени Скобелева общественники провели согласованный пикет против многоэтажной застройки в Борках. На нем члены ВООПИиК заявили, что не против самого строительства при условии соблюдения проекта охранных зон, сообщают «Рязанские новости» . Активисты собирают подписи граждан против многоэтажной застройки.

«Комиссия по землепользованию и застройке города Рязани после якобы проведенных публичных слушаний постановила рекомендовать главе администрации города принять решение о предоставлении разрешения на строительство гостиницы и среднеэтажную жилую застройку. Председатель комиссии Федин не знает, что в зонах охраняемого природного ландшафта Кремля строить восьмиэтажки нельзя. Уничтожение охраняемых зон памятника — это уничтожение памятника», — сообщается в посте в группе ВООПИиК.

Напомним, ранее комиссия по землепользованию Рязани после рекомендовала мэру города принять решение о предоставлении разрешения на строительство.

Фото: «Рязанские новости»