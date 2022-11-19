Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до семи

В результате взрыва газа в доме на Сахалине погибли семь человек. Уточненную информацию сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

В результате взрыва газа в доме на Сахалине погибли семь человек. Уточненную информацию сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Среди погибших трое детей, рассказал губернатор. Поиски еще трех жителей дома продолжаются.

По данным местных властей, предварительной причиной взрыва в жилом доме на Сахалине стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

Напомним, утром в субботу, 19 ноября, в поселке Тымовском произошел взрыв на четвертом этаже в доме 70-х годов постройки на улице Библиотечной 6а. Обрушились пять этажей. По словам губернатора, здание газифицировано не было.