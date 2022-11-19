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При взрыве в доме на Сахалине погибли три человека
При взрыве в многоквартирном доме в поселке Тымовском Сахалинской области погибли три человека. По предварительным данным, там взорвался газ, однако, по словам губернатора, здание газифицировано не было, сообщает РИА Новости в субботу, 19 ноября.

При взрыве в многоквартирном доме в поселке Тымовском Сахалинской области погибли три человека. По предварительным данным, там взорвался газ, однако, по словам губернатора, здание газифицировано не было, сообщает РИА Новости в субботу, 19 ноября.

Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы.

«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей», — написал губернатор Сахалина Лимаренко в Telegram-канале.

На открытом воздухе организовали оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают спасатели, задействована спецтехника.

По данным МЧС, число пострадавших достигло девяти.

Взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в здании 70-х годов постройки на улице Библиотечной 6а. Обрушились пять этажей. По словам губернатора, здание газифицировано не было.

Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Сахалинской области.