Следователи завели уголовное дело после расстрела ВСУ российских военнопленных

Ранее в интернете распространился ролик, где украинские военные расстреляли не менее 11 россиян, попавших в плен. По некоторым данным, все произошло в селе Макеевка Луганской Народной Республики.

Следователи завели уголовное дело после расстрела ВСУ российских военнопленных. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба следкома в Telegram-канале.

В интернете распространился ролик, где украинские военные расстреляли не менее 11 россиян, попавших в плен. По некоторым данным, все произошло в селе Макеевка Луганской Народной Республики.

СКР возбудил уголовные дела по двум статьям: «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными».

«Российские следователи принимают меры для идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.