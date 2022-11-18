Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
Вск, 20
-1°
ЦБ USD 60.37 -0.02 19/11
ЦБ EUR 62.45 -0.12 19/11
Нал. USD 63.01 / 65.37 18/11 16:30
Нал. EUR 64.01 / 66.29 18/11 16:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
Вчера 13:30
1 185
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
1 505
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 675
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
15 970
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 ноября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 19 ноября, в рязанской филармонии пройдет концерт пианиста Сергея Тарасова. Он выступит с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова.

В ДК «Приокский» с программой «Другой формат» выступит известный журналист и телеведущий Андрей Норкин.

19 ноября на сцене клуба FREEDOM Concert Hall выступит главная трибьют-группа Рязани «Вчерашний день» с программой «Greatest Hits». Прозвучат лучшие хиты групп АРИЯ и КОРОЛЬ И ШУТ.

А в театре кукол покажут спектакль «Как научить дракона летать» по мотивам сказки Татьяны Бадаловой.

В концертном зале рязанской филармонии 20 ноября ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» представит литературно-музыкальную композицию по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».