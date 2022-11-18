Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 19 ноября, в рязанской филармонии пройдет концерт пианиста Сергея Тарасова. Он выступит с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова.

В ДК «Приокский» с программой «Другой формат» выступит известный журналист и телеведущий Андрей Норкин.

19 ноября на сцене клуба FREEDOM Concert Hall выступит главная трибьют-группа Рязани «Вчерашний день» с программой «Greatest Hits». Прозвучат лучшие хиты групп АРИЯ и КОРОЛЬ И ШУТ.

А в театре кукол покажут спектакль «Как научить дракона летать» по мотивам сказки Татьяны Бадаловой.

В концертном зале рязанской филармонии 20 ноября ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» представит литературно-музыкальную композицию по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».