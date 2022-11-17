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В Рязани в ДТП у филармонии пострадали два человека

Стали известны подробности аварии у рязанской филармонии. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 16 ноября, примерно в 23.05 вблизи дома № 26 по улице Ленина. 32-летний рязанец на автомобиле Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке столкнулся с Lada Granta, которым управлял 19-летний молодой человек.

Пострадали водитель иномарки и 16-летний пассажир «Лады». Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее кадры с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.