В ДТП с «КамАЗом» в Касимовском районе погиб 35-летний житель Елатьмы

По словам очевидцев водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.

В ДТП с «КамАЗом» в Касимовском районе погиб 35-летний житель Елатьмы. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла в среду, 16 ноября, в 18:00. На подъезде к селу Подлипки «ВАЗ» столкнулся с «КамАЗом». По словам свидетелей водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.

В аварии погиб водитель «ВАЗа» — 35-летний житель Елатьмы и его пассажир.

Ранее появилось видео с места ДТП.

Фото группы «ДПС Контроль Касимов и Район»