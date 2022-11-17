Ударивший собутыльника ножом рязанец получил три года колонии

Рязанца признали виновным по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ударивший собутыльника ножом рязанец получил три года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 февраля в Рязани. Пьяный мужчина находился у себя дома, когда к нему обратился ранее незнакомый ему молодой человек по поводу пропажи своего мобильного телефона. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и не менее шести раз ударил пострадавшего в разные части тела.

Рязанца признали виновным по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима.

В октябре Московский районный суд рассмотрел апелляцию и снизил наказание до трех лет и пяти месяцев.