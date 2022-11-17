Нидерландский суд признал Стрелкова, Дубинского и Харченко виновными в крушении «Боинга» в Донецкой области

Нидерландский суд признал трех россиян виновными в крушении «Боинга» в Донецкой области. Об этом пишет Telegram-канал BAZA .

Нидерландский суд в Гааге признал Игоря Стрелкова виновным в крушении «Боинга» в Донецкой области и убийстве 298 человек. Другие обвиняемые — Сергей Дубинский и Леонид Харченко — также признаны виновными. Четвертый подсудимый Олег Пулатов был оправдан — суд не смог доказать, что он имел отношение к запуску

Суд над россиянами проходил в заочном режиме (сам Стрелков сейчас участвует в СВО). Он длился два с половиной года. Судьи пришли к выводу, что «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, был сбит ракетой из комплекса «Бук», запущенной со стороны Первомайского. Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

В суде посчитали, что выстрел из «Бука» был ошибочным — подозреваемые хотели сбить военный самолет, а попали по гражданскому.