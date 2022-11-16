Житель Старожилова получил десять лет колонии за убийство и ограбление собутыльника

Его задержали «по горячим следам». Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Житель Старожилова получил десять лет колонии за убийство и ограбление собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

19 мая 2022 года между двумя мужчинами произошел конфликт на алкогольной почве, перешедший в драку. Во время драки ранее судимый 44-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и шею. Мужчина умер от повреждений яремной вены и трахеи. После этого злоумышленник забрал у жертвы портмоне и снял с него перстень и золотую цепочку. После этого он скрылся с места преступления.

Его задержали «по горячим следам».

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Суд назначил мужчине десять лет колонии строгого режима.