Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-1°
Чтв, 17
-2°
Птн, 18
ЦБ USD 60.31 -0.09 16/11
ЦБ EUR 62.63 0.47 16/11
Нал. USD 63.51 / 63.25 16/11 11:40
Нал. EUR 64.66 / 65.47 16/11 11:13
Новости
Мобилизация
Публикации
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
Вчера 15:54
1 124
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
14 627
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
24 695
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
21 584
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Житель Старожилова получил десять лет колонии за убийство и ограбление собутыльника
Его задержали «по горячим следам». Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Житель Старожилова получил десять лет колонии за убийство и ограбление собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

19 мая 2022 года между двумя мужчинами произошел конфликт на алкогольной почве, перешедший в драку. Во время драки ранее судимый 44-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и шею. Мужчина умер от повреждений яремной вены и трахеи. После этого злоумышленник забрал у жертвы портмоне и снял с него перстень и золотую цепочку. После этого он скрылся с места преступления.

Его задержали «по горячим следам».

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Суд назначил мужчине десять лет колонии строгого режима.