В Старожилове мужчина зарезал собутыльника из-за женщины

Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Подозреваемый задержан.

В Старожилове безработный зарезал мужчину в ходе конфликта из-за женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 19 мая в поселке Старожилово между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт из-за женщины. Один из выпивших нанес второму два удара ножом в область груди и шеи, повредив яремную вену и трахею. От полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Рязанского района 1978 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Назначены необходимые экспертизы, идут следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.