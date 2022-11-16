Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-1°
Чтв, 17
-2°
Птн, 18
-1°
ЦБ USD 60.35 0.04 17/11
ЦБ EUR 62.67 0.04 17/11
Нал. USD 63.01 / 64.99 16/11 15:20
Нал. EUR 64.01 / 65.99 16/11 15:20
Новости
Мобилизация
Публикации
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
2 часа назад
157
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
Вчера 15:54
1 336
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
14 791
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
24 854
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В МЧС прокомментировали пожар на территории «Окской жемчужины»

В МЧС прокомментировали пожар на территории комплекса «Окская жемчужина», в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе, пожар начался в хозпостройке в ночь с 7 на 8 ноября в 4:10. На место приехали два расчета. Через полчаса пожар локализовали, в 5:06 ликвидировали открытое горение, в 7:17 хозпостройку полностью потушили.

Площадь возгорания составила 52, 5 квадратных метра.

В МЧС еще раз подтвердили, что на пожаре погиб мужчина 1968 года рождения.

Напомним, что по информации рязанской «Новой газеты», скончался рабочий, который ночевал на месте строительства