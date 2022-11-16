В МЧС прокомментировали пожар на территории «Окской жемчужины»

В МЧС прокомментировали пожар на территории комплекса «Окская жемчужина», в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе, пожар начался в хозпостройке в ночь с 7 на 8 ноября в 4:10. На место приехали два расчета. Через полчаса пожар локализовали, в 5:06 ликвидировали открытое горение, в 7:17 хозпостройку полностью потушили.

Площадь возгорания составила 52, 5 квадратных метра.

В МЧС еще раз подтвердили, что на пожаре погиб мужчина 1968 года рождения.

Напомним, что по информации рязанской «Новой газеты», скончался рабочий, который ночевал на месте строительства