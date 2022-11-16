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Начальником управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначен Сергей Сорокин
На заседании правительства его представил губернатор Павел Малков.

Начальником ГУ контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначен Сергей Сорокин.

В среду, 16 ноября, на заседании правительства его представил губернатор Павел Малков.

«Управление подчиняется мне напрямую, без посредников. Сергей Александрович проработал всю жизнь по специальности, в МВД, прокуратуре, СК в разных регионах, том числе в центральном аппарате СК, в Москве, в том числе и на руководящих должностях», — отметил Малков.

Малков подчеркнул, что для Сорокина Рязанская область — новый регион.