СМИ: большинство членов G20 осуждают действия России на Украине

По информации газеты Financial Times, согласно проекту, лидеры G20 заявят на саммите на Бали, что «в современном мире не должно быть войны».

Большинство членов саммита G20 осуждают спецоперацию России на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

По информации издания, в проекте коммюнике сказано о том, что большинство членов G20 осуждают действия России на Украине, а также что «они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике».

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не приедут на саммит.