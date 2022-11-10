Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали

Индонезийский министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что президент Украины «будет занят внутренними делами страны».

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который пройдет на Бали. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили РИА Новости ссылкой на портал DetikBali.

Индонезийский министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан подтвердил, что Зеленского не будет на саммите. Он заявил, что президент Украины «будет занят внутренними делами страны».

Панджаитан также подтвердил, что президент России Владимир Путин также не приедет на саммит. Он добавил, что у обоих президентов «очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите».

Напомним, российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.