Рязанец осужден за покушение на убийство

Следователи признали 37-летнего жителя Рязани виновным в покушении на убийство.

Как сообщили в следственном управлении Рязанской области, 25 ноября 2021 года обвиняемый незаконно проник в дом к отцу бывшей сожительницы, скрывшего, по мнению мужчины, факт наличия у дочери нового избранника, и нанес потерпевшему удар ножом в шею. Несмотря на ранение, мужчине удалось покинуть место происшествия и добежать до соседей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

На основании собранных следствием доказательств, суд признал вину подозреваемого. За покушение на убийство мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.