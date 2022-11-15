Президент Украины Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией
Об этом политик сказал во время своего видеообращения на саммите G20.
Президент Украины Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Во время своего видеообращения на саммите G20 Владимир Зеленский сообщил, что между Россией и Украиной не будет новых соглашений.
«Не будет никаких „Минск-3“, которые Россия нарушит сразу же после заключения», — сказал политик.
Ранее СМИ сообщили, что большинство членов саммита G20 осуждают спецоперацию России на Украине.