Малков высказался о мобилизации в Рязанской области

Павел Малков заявил, что мобилизации в Рязанской области завершилась. Об этом губернатор заявил во вторник, 15 ноября, в эфире ТКР.

Малков высказался о мобилизации в Рязанской области.

Павел Малков заявил, что мобилизации в Рязанской области завершилась. Об этом губернатор рассказал во вторник, 15 ноября, в эфире ТКР.

Директор телекомпании Серей Кузнецов уточнил у политика, приходят ли до сих повестки в Рязанской области.

«Мы работаем строго с указанием президента. Были определенные мероприятия, сроки на их выполнение. Мы их выполнили… Сейчас срок частичной мобилизации завершен», — заявил губернатор.

Малков отметил, что в регионе ведется плановый призыв, который к мобилизации никакого отношения не имеет. По его словам, срочники в зону СВО не попадут.

«Та, частичная мобилизация, которая проводилась для специальной военной операции, сейчас завершена. Какие будут еще поручения, указания президента — будем их неукоснительно выполнять», — заключил глава региона.