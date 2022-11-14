Жителям ЦФО назвали сроки наступления зимы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заявил что настоящая зима начнется в ночь на 16 ноября.

Жителям ЦФО назвали сроки наступления зимы. Прогноз в понедельник, 14 ноября, дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передало агентство ТАСС.

По его словам, в Центральной России настоящая зима начнется в ночь на 16 ноября.

«Ночью пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до трех сантиметров. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, а днем — до минус 5 градусов. И так до конца недели», — рассказал он.

Синоптик добавил, что зимний характер погода проявит уже в начале недели. Например, в понедельник ожидаются снежные осадки, несмотря на температуру в 1,5 градуса выше нормы. Со среды-четверга температура будет уже ниже нормы на два-три градуса.