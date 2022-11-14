Заседание по делу экс-мэра Сергея Карабасова перенесли

В понедельник, 14 ноября, в Рязанском областном суде заседание по делу Сергея Карабасова перенесли. По словам судей, отмена связана с тем, что извещение о проведении заседания не поступило адвокатам и подзащитным.
Несмотря на то, что все фигуранты дела пришли, суд назначил следующее заседание на 28 ноября.
Напомним, что и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, экс-начальник управления ЖКХ Игорь Ковалев и предприниматель Михаил Пузанов были признаны Советским районным судом виновными по статье «растрата». Все фигуранты обжаловали приговор.
Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных, в мае Рязанский областной суд отменил вынесенный приговор всем участникам дела и направил дело на новое рассмотрение.
Прокуратура обжаловала решение в кассационном суде. Дело направили на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.