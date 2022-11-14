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Рязанские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
В выходные дни бригады муниципальных предприятий дежурили и выезжали по поступившим адресам. Всего за двое суток было зафиксировано около 20 повреждений, связанных, в большинстве случаев, с падением веток и деревьев.

Рязанские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила пресс-служба мэрии.

Порывистый ветер в Рязанской области продолжается с вечера субботы, 12 ноября. В выходные дни бригады муниципальных предприятий дежурили и выезжали по поступившим адресам. Всего за двое суток было зафиксировано около 20 повреждений, связанных, в большинстве случаев, с падением веток и деревьев.

К утру понедельника, 14 ноября, городские службы Рязани распилили девять деревьев по адресам:

— улица Энгельса, дом № 19;

— улица Декабристов, дом № 16;

— улица Либкнехта, дом № 13;

— улица Почтовая, дом № 5 в поселке Солотча;

— улица Предзаводская, дом № 7 в поселке Строитель;

— улица Лермонтова, дом № 20;

— улица Праволыбедская, дом № 27;

— улица Юбилейная, дом № 3 корпус 1;

— улица Старообрядческий проезд, дом № 1.

Кроме того, в районе дома № 13 по улице Либкнехта повис сук дерева над пешеходной дорожкой — спасатели огородили место лентой. В дальнейшем работы проведут с помощью вышки, спиленные ветки вывезут.

Во дворе дома № 19 по улице Энгельса также зафиксировали повреждение газопровода упавшим деревом. Работы проводятся.