Рязанка пожаловалась на региональный минздрав, который не закупил вовремя льготный препарат

Рязанка пожаловалась на региональный минздрав, который вовремя не закупил жизненно важный препарат. Соответствующий комментарий появился под постом в Telegram-канале Павла Малкова.

Рязанка рассказала журналисту РЗН. Инфо, что не может получить необходимое льготное лекарство из-за нехватки денег у минздрава.

«У меня болезнь Крона и псориатический артрит. Каждые 12 недель должна делать укол препаратом „Стелара“. Однако в ноябре не смогла получить это лекарство и неизвестно, когда будет. Позвонила в минздрав, там мне сказали, что они не смогли раньше закупить препарат, потому что денег не было. Без этого препарата у меня может начаться обострение с серьезными последствиями», — подчеркнула женщина.

В минздраве Рязанской области сообщили, что закупить лекарственный препарат «Стелара» не получилось, потому что «все финансовые средства, выделенные на льготное обеспечение граждан, были законтрактованы в полном объеме».

«Дополнительные финансовые средства выделяли 05.10.2022 года правительством Рязанской области. Минздрав сразу же организовал процедуру закупки этого лекарственного препарата. В настоящее время размещен аукцион на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок поставщиками — 10.11.2022 года. После того, как аукцион признают состоявшимся, начнется процедура заключения государственного контракта на поставку данного препарата. После поставки лекарственного препарата на аптечный склад ГАУ РО „Рязань-фармация“, его развезут в аптечные учреждения, по представленным заявкам медицинских организаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, минздрав рекомендовал в случае обострения заболевания обратиться к главному внештатному ревматологу Ольге Сергеевне Филоненко для определения дальнейшей тактики ведения лечения.