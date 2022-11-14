Рязанка пожаловалась на региональный минздрав, который не закупил вовремя льготный препарат

Рязанка пожаловалась на региональный минздрав, который вовремя не закупил жизненно важный препарат. Соответствующий комментарий появился под постом в Telegram-канале Павла Малкова.
Рязанка рассказала журналисту РЗН. Инфо, что не может получить необходимое льготное лекарство из-за нехватки денег у минздрава.
«У меня болезнь Крона и псориатический артрит. Каждые 12 недель должна делать укол препаратом „Стелара“. Однако в ноябре не смогла получить это лекарство и неизвестно, когда будет. Позвонила в минздрав, там мне сказали, что они не смогли раньше закупить препарат, потому что денег не было. Без этого препарата у меня может начаться обострение с серьезными последствиями», — подчеркнула женщина.
В минздраве Рязанской области сообщили, что закупить лекарственный препарат «Стелара» не получилось, потому что «все финансовые средства, выделенные на льготное обеспечение граждан, были законтрактованы в полном объеме».
«Дополнительные финансовые средства выделяли
Кроме того, минздрав рекомендовал в случае обострения заболевания обратиться к главному внештатному ревматологу Ольге Сергеевне Филоненко для определения дальнейшей тактики ведения лечения.