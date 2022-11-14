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Россиянам рассказали, какие бренды алкоголя останутся в стране
По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались.

Стало известно, какие бренды алкоголя останутся в России. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались.

Среди ушедших — Moët Hennessy, Diageo, William Grant&Sons и Brown-Forman. По мнению эксперта, бренды ушли по причине того, что полностью распустили штаты сотрудников в России и закрыли свои представительства.

Среди тех, кто выжидает — Rémy Cointreau и другие.

«Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату», — добавил Миронов.

Есть и компании, которые остались. Например, это Pernod Ricard, Bacardi, Campari.

«Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены», — сказал эксперт.