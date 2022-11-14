Россиянам рассказали, какие бренды алкоголя останутся в стране

Стало известно, какие бренды алкоголя останутся в России. Об этом в понедельник, 14 ноября,
По его словам, сейчас зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались.
Среди ушедших — Moët Hennessy, Diageo, William Grant&Sons и Brown-Forman. По мнению эксперта, бренды ушли по причине того, что полностью распустили штаты сотрудников в России и закрыли свои представительства.
Среди тех, кто выжидает — Rémy Cointreau и другие.
«Поставки эти компании в Россию приостановили, но весь их здешний штат сотрудников находится на месте и получает зарплату», — добавил Миронов.
Есть и компании, которые остались. Например, это Pernod Ricard, Bacardi, Campari.
«Поставки одних идут с некими логистическими перебоями, но они не остановлены», — сказал эксперт.