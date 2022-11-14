Минобороны обвинило Киев в распространении фейков о частичной мобилизации

Как сообщили в ведомстве, киевские власти намеренно распространяют недостоверную информацию о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации через подконтрольные СМИ.

Киев распространяет фейки о возобновлении призыва по частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило Минобороны.

Россияне чаще стали обращаться на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованным.

Как сообщили в ведомстве, киевские власти намеренно распространяют недостоверную информацию о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации через подконтрольные СМИ.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен. Никаких дополнительных мероприятий не планируется.