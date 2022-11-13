На федеральном телеканале покажут сериал, снятый в Касимове

С 14 ноября на телеканале «Россия 1» стартует показ детективного сериала «Баренцево море», который снимали прошлым летом в Касимове. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

С 14 ноября на телеканале «Россия 1» стартует показ детективного сериала «Баренцево море», который снимали прошлым летом в Касимове. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В 2021 году съемочная группа работала в Касимове несколько смен. В том числе съемки проходили на территории бывшей сетевязальной фабрики. В фильме снимались Екатерина Вилкова, Павел Трубенер, Игорь Петренко и другие.

По сюжету действие происходит в 1944 году. Советские войска получают важную информацию от завербованного немецкого агента. Он докладывает, что фашисты планируют крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках лендлиза. Необходимо спасти порт от масштабной катастрофы.

Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь касимовцев, они стали участниками массовых сцен.