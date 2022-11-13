Минобороны: ВС РФ освободили поселок Майорск на Донецком направлении

Минобороны объявило о взятии под контроль Вооруженных сил РФ поселка Майорск на Донецком направлении. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 13 ноября.

Минобороны объявило о взятии под контроль Вооруженных сил РФ поселка Майорск на Донецком направлении. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 13 ноября.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России на Южно-Донецком направлении остановили украинскую контратаку на Павловку и Никольское в ДНР. В ЛНР за сутки сорвали несколько попыток наступления украинских войск.