Владелец «ГАЗели», попавшей в ДТП на Северном обходе, обратился к рязанцам

Владелец «ГАЗели», которая врезалась в бетонный блок на Северной окружной, попросил очевидцев ДТП прислать видео с регистратора. Пост опубликован в группе «Автолюбители Рязани».

Владелец «ГАЗели», которая врезалась в бетонный блок на Северной окружной, попросил очевидцев ДТП прислать видео с регистратора. Пост опубликован в группе «Автолюбители Рязани».

Авария произошла утром в пятницу, 11 ноября, примерно в 6:30.

«Авто снесло бетонный блок и влетело в ограждение. Автомобиль очень пострадал. Водитель не летел, просто не увидел этот блок, так как никакой подсветки и опознавательных знаков около него не было. Расположение его также не знал, так как не местный и ехал первый раз там», — написал собственник «ГАЗели».

По его словам, представитель дорожных работ утверждал, что все знаки были на месте и подсветка работала, но это не соответствует действительности.

Напомним, в аварии водитель не пострадал.