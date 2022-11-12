В Рязани возле филармонии произошло ДТП
В центре Рязани возле здания филармонии произошла аварии. ДТП случилось днем в субботу, 12 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Свободы.
В центре Рязани возле здания филармонии произошла аварии. ДТП случилось днем в субботу, 12 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Свободы.
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Очевидцы отметили, что светофор не работал.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.