В Рязани возле филармонии произошло ДТП

В центре Рязани возле здания филармонии произошла аварии. ДТП случилось днем в субботу, 12 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

В центре Рязани возле здания филармонии произошла аварии. ДТП случилось днем в субботу, 12 ноября, на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

Фото опубликованы в группе «ДТП и ЧП Рязань». У одной из легковушек оказался поврежден капот.

Очевидцы отметили, что светофор не работал.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.