В Кораблинском районе перезахоронили погибших в 1941 году солдат

В субботу, 12 ноября, на кладбище города Кораблино прошла церемония перезахоронения погибших в Великой Отечественной войне летчиков и красноармейца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В субботу, 12 ноября, на кладбище города Кораблино прошла церемония перезахоронения погибших в Великой Отечественной войне летчиков и красноармейца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие замминистра по делам территорий и информационной политике области Иван Ушаков, глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова, военный комиссар Кораблинского района Андрей Карпов, офицеры регионального следственного управления, представители духовенства, общественности, горожане и другие чиновники.

«Сегодня мы оказываем воинские почести бойцам, которые боролись с фашизмом, отдали свои жизни, чтобы мы с вами жили в свободной стране. Мы обязательно установим их имена, найдем родственников. Потомки должны знать и помнить имена героев своей страны!» — подчеркнул руководитель следственного управления по области Владимир Никешкин.

Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы на свежую братскую могилу. Был дан троекратный оружейный салют.

Известно, что на аэродроме «Кораблино» базировались боевые самолеты 11-й смешанной авиадивизии, в частности 168-й истребительный авиаполк. 1 декабря 1941 года в Кораблинском районе после воздушного боя потерпел крушение двухмоторный советский самолет, экипаж погиб. Погибших летчиков похоронили, позже захоронение получило официальный военный статус. В 2021 году в ходе работы над книгой о событиях 1941-1945 годов открылись новые факты о крушении советского самолета. При эксгумации останков летчиков установлено, что в братской могиле также был захоронен красноармеец. Генетические экспертизы пока не принесли результатов, но работа по идентификации останков продолжится.