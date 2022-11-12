Активисты предложили способ увеличить скорость рязанских троллейбусов

Рязанские активисты рассказали, как городской троллейбус может стать надежнее и быстрее. Для этого необходимо выделить средства на обновление контактной сети и установку специальных скоростных частей, сообщается в группе stvchannel «ВКонтакте».

Рязанские активисты рассказали, как городской троллейбус может стать надежнее и быстрее. Для этого необходимо выделить средства на обновление контактной сети и установку специальных скоростных частей, сообщается в группе stvchannel «ВКонтакте».

Спецчасти — элементы, с помощью которых троллейбусные провода развешивают на улицах, благодаря ним провода соединяются и пересекаются. По словам активистов, те элементы, которые есть сейчас, разработали около 70 лет назад. Пересечения такого типа троллейбусы могут проезжать на скорости не более 20 км/ч, а стрелки — не более 5-10 км/ч.Благодаря современным спецчастям отечественного производства скорость движения троллейбусов вырастет, проезжая стрелки и пересечения, они не будут тормозить поток автомобилей. Также в целом улучшится имидж общественного транспорта в городе, считают активисты.

«Сейчас, когда ведется обсуждение бюджетов Рязани и Рязанской области на 2023 год, самое время добиваться включения в них расходов на обновление контактной сети и ускорение троллейбуса!» — сообщается в посте.