В Госдуме предложили запретить компьютерные игры со сценами жестокости и ненормативной лексикой

За нарушение закона предлагается установить штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти млн рублей для юридических лиц.

В Госдуме предложили запретить компьютерные игры со сценами жестокости и ненормативной лексикой. Об этом пишет РИА Новости.

Такая информация содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Предлагается запретить распространение игр с пропагандой порнографии, насилия, содержащие способы изготовления наркотиков и способах суицида и в целом игры, способные склонить несовершеннолетнего с противоправным действиям.

Также в документе отмечается, что компьютерные игры не должны содержать информации, оскорбляющей человеческое достоинство, проявляющей неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам.

За нарушение закона предлагается установить штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти млн рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен предложила запретить игры, пропагандирующие нетрадиционные ценности.