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Детский омбудсмен предложила запретить игры, пропагандирующие нетрадиционные ценности
Речь идет о компьютерных и настольных играх, а также игрушках, продаваемых как детские.

Детский омбудсмен предложила запретить игры, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Об этом пишет RT.

Основатель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Омбудсмен предложила включить настольные и компьютерные игры и игрушки, изображающие нетрадиционные семейные ценности, в перечень рисков для психики ребенка. Волынец рассказала, что получает обращения граждан, которые обеспокоены негативным влиянием таких игрушек на неокрепшую детскую психику.

Ранее Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям.