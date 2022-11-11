«Тинькофф» предупредил о сбоях в работе приложения
Клиенты банка пожаловались на то, что не могут переводить деньги между своими счетами и другим людям.
«Тинькофф» предупредил о сбоях в работе приложения,
Клиенты банка пожаловались на то, что не могут переводить деньги между своими счетами и другим людям. Часть пользователей столкнулась с проблемами при отправке денег с карт других банков на «Тинькофф»
В «Тинькофф» подтвердили, что клиенты испытывают проблемы с работой мобильного приложения.
«Небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться со сложностями в работе нашего приложения по техническим причинам. Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем над этим», — сказали в банке.
Временные проблемы возникали с приложением для бизнеса и эквайрингом.