Рязанская мэрия объяснила, зачем вырубили деревья в Лесопарке. Соответствующий
Житель Рязани возмутился вырубкой деревьев в Лесопарке.
«И снова решил прогуляться по Лесопарку. „Благоустройство“ идет полным ходом. Лесопарк продолжают пилить и осваивать. Интересно, что задумали? Распилить на этом месте очередную карусель на 50 млн рублей? Или все-таки хватит ума посадить на месте спиленных и, наверняка, уже „гнилых“ деревьев, как, скорее всего, объяснит администрация, новые? Но, все-таки хотелось, чтобы не туи», — прокомментировал рязанец.
Рязанская мэрия сообщила в комментарии под постом, что спил деревьев провели только в зоне проведения работ по обустройству детской площадки.
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