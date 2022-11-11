Рязанская мэрия объяснила, зачем вырубили деревья в Лесопарке

Вырубленными деревьями в Лесопарке возмутился житель Рязани. Фото опубликовали в соцсетях.

Рязанская мэрия объяснила, зачем вырубили деревья в Лесопарке. Соответствующий комментарий появился под постом в группе «Рязанский формат» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Рязани возмутился вырубкой деревьев в Лесопарке.

«И снова решил прогуляться по Лесопарку. „Благоустройство“ идет полным ходом. Лесопарк продолжают пилить и осваивать. Интересно, что задумали? Распилить на этом месте очередную карусель на 50 млн рублей? Или все-таки хватит ума посадить на месте спиленных и, наверняка, уже „гнилых“ деревьев, как, скорее всего, объяснит администрация, новые? Но, все-таки хотелось, чтобы не туи», — прокомментировал рязанец.

Рязанская мэрия сообщила в комментарии под постом, что спил деревьев провели только в зоне проведения работ по обустройству детской площадки.