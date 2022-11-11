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Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на регионы России

Зимой киевские войска планируют наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал журналистам взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин, передает РИА Новости.

Он сообщил, что слышал о работе на территории России диверсантов, оставляющих вооружение, взрывчатку, чтобы провести полномасштабное наступление. «Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров», — сообщил Лепихан.

По его словам, планируется наступление на Курском и Белгородском направлении.