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Министр обороны Украины заявил о возможном усилении ВСУ после зимы
Резников считает, что наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.

Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют усилить солдатами, проходящими подготовку в Великобритании после предполагаемой зимней паузы. Об этом пишет Reuters.

Резников считает, что наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал Резников.

По его словам, Украина после зимней паузы усилится тысячами солдат.